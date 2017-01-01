В Україні тимчасово заборонили популярні ліки від порушень травлення
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Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонили Панкреатин німецького виробництва
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та вживання популярного препарату, який використовують при порушенні травлення.
Як повідомили у службі, йдеться про Панкреатин німецького виробництва.
«Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського препарату Панкреатин, порошок (субстанція) у поліетиленових мішках для виробництва нестерильних лекаственних коштів, серії 222.621, виробництва біоза Гезельшафт фюр, Ензімтехнологі мбХ, Німеччина», – йдеться у розпорядженні.
Суб’єктів господарювання, які зберігають, реалізують і застосовують дані лікарські препарати, необхідно терміново перевірити їхню наявність, та при знаходженні препаратів вилучити з продажу і помістити до карантину.
Як відомо, Панкреатин найчастіше призначається при порушенні звичного раціону або надмірному вживанні «важкої» їжі.
Препарат також вживають при підвищеному газоутворенню, тяжкості і диспепсичних явищах, викликаних порушенням дієтичного режиму.