В Україні у понеділок стартують військові навчання Rapid Trident-2018



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Військові навчання Rapid Trident 2018 проходитимуть на Львівщині

Навчання проходитимуть 3-15 вересня за участю близько 2300 військовослужбовців з різних країн

На Львівщині в понеділок, 3 вересня, розпочнуться найбільші в Україні міжнародні військові навчання Rapid Trident 2018.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

«У понеділок, 3 вересня 2018 року, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область) відбудеться відкриття найбільших в Україні спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних Сил України та армійських підрозділів іноземних держав», - йдеться у повідомленні.

Навчання відбудуться 3-15 вересня за участю близько 2300 військовослужбовців з різних країн.

У 2017 році в навчаннях Rapid Trident взяли участь 2500 військовослужбовців із 15 країн світу. Крім України та США, в маневрах взяли участь армії з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великоъ Британії.

Відзначимо, Україна, яка вже брала участь на початку серпня в навчаннях НАТО в Грузії, знову відправить військових в цю країну, але вже на інші маневри - Agile Spirit 2018 (Моторний дух 2018). Навчання Agile Spirit 2018 пройдуть з 1 по 11 вересня на території військової бази в Сенакі на заході Грузії. Вони організовані спільно з європейським командуванням корпусу морської піхоти США.