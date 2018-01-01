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    Спалах кору: за два тижні в Україні дві жертви

    Від кору померла доросла людина і дитина
    З початку 2018 року від кору в Україні померли вже двоє людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook. «Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина. Відтак, у новому році від кору в Україні померли вже двоє людей», - йдеться в повідомленні. При цьому МОЗ не інформує, в якому регіоні
    • Сьогодні, 13:17
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    Хворий на кір
    Хворий на кір

    Від кору померла доросла людина і дитина

    З початку 2018 року від кору в Україні померли вже двоє людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

    «Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина. Відтак, у новому році від кору в Україні померли вже двоє людей», - йдеться в повідомленні.

    При цьому МОЗ не інформує, в якому регіоні України сталися летальні випадки.

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    Як повідомлялося, станом на 14 січня в Україні з початку року на кір захворіло 1285 осіб - 429 дорослих, 856 дітей. Всього госпіталізовано до медичних закладів 852 особи. Один летальний випадок зафіксований в Одеській області.

    У МОЗ нагадують, що інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6—21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами:

    - висока температура, 
    - головний біль, 
    - нежить, 
    - сухий кашель, 
    - збільшення лімфовузлів, 
    - запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), 
    - пронос та блювота.

    На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

    Кір має серйозні ускладнення: захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.
    На кір хворіють не лише діти, а і дорослі: під загрозою всі, хто не має щеплення. У разі контакту з хворим на кір слід негайно звернутися до лікаря.

    Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

    Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

    Читайте також: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

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