Спалах кору: за два тижні в Україні дві жертви
- Сьогодні, 13:17
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Від кору померла доросла людина і дитина
З початку 2018 року від кору в Україні померли вже двоє людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
«Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина. Відтак, у новому році від кору в Україні померли вже двоє людей», - йдеться в повідомленні.
При цьому МОЗ не інформує, в якому регіоні України сталися летальні випадки.
Як повідомлялося, станом на 14 січня в Україні з початку року на кір захворіло 1285 осіб - 429 дорослих, 856 дітей. Всього госпіталізовано до медичних закладів 852 особи. Один летальний випадок зафіксований в Одеській області.
У МОЗ нагадують, що інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6—21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами:
- висока температура,
- головний біль,
- нежить,
- сухий кашель,
- збільшення лімфовузлів,
- запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення),
- пронос та блювота.
На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.
Кір має серйозні ускладнення: захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.
На кір хворіють не лише діти, а і дорослі: під загрозою всі, хто не має щеплення. У разі контакту з хворим на кір слід негайно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.
Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.
Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.
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