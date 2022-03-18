В Україні відновив роботу Реєстр електронних лікарняних

Усі е-лікарняні, за якими роботодавці не встигли оформити заяву-розрахунок, тепер можуть бути опрацьовані та подані до Фонду соцстраху на оплату

У п’ятницю, 18 березня Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України відновив свою роботу в повному обсязі. Про це повідомляє урядовий портал.

Усі е-лікарняні, за якими роботодавці не встигли оформити заяву-розрахунок через відсутність доступу до реєстру, тепер можуть бути опрацьовані та подані до Фонду соціального страхування України на оплату.

Фонд соціального страхування України є гарантом фінансової та медико-соціальної підтримки для мільйонів українських працівників, вагітних жінок, потерпілих на виробництві та їх родин. Тому попри умови воєнного стану фахівці Фонду продовжують роботу для безперервного здійснення усіх виплат.

Оперативна інформація щодо оплати лікарняних і перерахування коштів безпосередньо на рахунки роботодавців, як і раніше, оновлюється у телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund за тегами #фінансування_оперативно та #фінансування_страхувальників.

Водночас через військову агресію рф деякі відділення Фонду вимушено призупинили прийом і виконують роботу дистанційно. Однак більшість відділень продовжують роботу, актуальний перелік і контакти відділень оновлюються за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1WOc3xhgnrqRwYaoLd3AT1m1jKsY-rLrFSGaHv9z4Gn4

Якщо ваш роботодавець наразі призупинив роботу через бойові дії і не має можливості сформувати заяву-розрахунок за лікарняним, Фонд соціального страхування України нарахує допомогу напряму на вашу банківську картку чи спеціальний рахунок. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного відділення ФССУ, яке має можливість продовжувати прийом в умовах воєнного стану. Детальніше про процедуру та необхідні документи за посиланням.

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.