В Україні відзначають День Національної гвардії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Порошенко подякував нацгвардійцям за службу народу України

Президент Петро Порошенко зауважив, що бійці Нацгвардії одні із перших стали на захист недоторканності держави

Президент Петро Порошенко привітав бійців із Днем Національної гвардії України, який відзначається 26 березня.

Привітання президента опубліковане на його сторінці у Facebook.

«У вікопомні березневі дні 2014 року народилася Національна гвардія України – військове формування, яке вже встигло стати легендарним. Від імені мільйонів українців щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Дякую вам за службу народу України!» - зазначив президент.

Порошенко зауважив, що бійці Нацгвардії одні із перших стали на захист недоторканності держави. «Саме ви одні із перших дали відсіч російській агресії проти України та підставили братерське плече Збройним силам, які тоді лише почали відроджуватися», - сказав глава держави.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України планує впровадити День пам'яті загиблих учасників російсько-української війни. Визначити конкретну дату планується запропонувати членам сімей загиблих військовослужбовців.