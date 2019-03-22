В Україні впровадять День пам’яті загиблих учасників російсько-української війни



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Визначити конкретну дату планується запропонувати членам сімей загиблих військовослужбовців

Міністерство у справах ветеранів України планує впровадити День пам'яті загиблих учасників російсько-української війни.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як повідомляється, визначити конкретну дату планується запропонувати членам сімей загиблих військовослужбовців.

«Міністерство підтримує ініціативу визначення конкретної дати вшанування пам’яті загиблих воїнів і запровадження загальнодержавного Дня вшанування їх пам’яті. Але таку дату мають обрати самі члени сімей загиблих. Саме їх пропозицію ми будемо пропонувати на розгляд та затвердження вищому керівництву», - заявила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк.

За підсумками засідання робочої групи було прийнято рішення провести анкетування серед членів сімей загиблих. Проведенням опитування займуться представники відповідних громадських організацій у кожній області. Зібрані дані будуть опрацьовані та передані на розгляд вищому керівництву.

Нагадаємо, що вже встановлено розміри виплати грошової допомоги учасникам бойових дій та Революції Гідності.

Нагадаємо, Фонд грошового забезпечення військовослужбовців на 2019 рік збільшено на 15,2 млрд грн. Таким чином, у 2019 році виплата військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби становить не менше ніж 10 тисяч гривень за місяць.

Середній розмір грошового забезпечення в 2019 році контрактника сухопутних військ становитиме 11 тисяч 300 гривень. Молодший офіцер буде отримувати 15 тисяч 900 гривень.

Як повідомлялося, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року.