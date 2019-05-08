Порошенко: Україна дистанціювалися від кремлівського «побєдобєсія»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко заявив, що ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом

Україна фактично була членом антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, хоча завершення тієї війни так і не зробило Україну вільною.

Про це заявив президент України Петро Порошенко 8 травня під час акції «Перша хвилина миру».

«Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизувати спільну перемогу народів усіх країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її для апології своєї імперської політики», - заявив Порошенко.

Він зазначив, що Україна дистанціювалися від кремлівського «побєдобєсія»

Подолання нацизму 74 роки тому це не привід водити ряжені «полки безсмертних» по всьому світу! Ми дистанціювалися від кремлівського «побєдобєсія». За 5 останніх років ми виробили власний сценарій відзначення Дня перемоги, наближений до загальноєвропейської традиції», – сказав Порошенко.

к повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.