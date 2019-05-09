Порошенко подякував армії за захист країни від російського агресора



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Президент привітав українців із Днем пам’яті та примирення

Президент України Петро Порошенко наголошує, що українська армія є гарантом збереження української державності та продовження всіх реформ, захищаючи нашу землю від зазіхань російського агресора.

Про це Порошенко сказав під час акції «Перша хвилина миру».

«Гарантом збереження української державності та усіх перетворень в країні є нові Збройні Сили України. Моїм найважливішим завданням на посаді Президента було зробити все можливе для того, щоб змінити ту критичну ситуацію, до якої довели військо на момент початку російської агресії», - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що п’ять років тому в країні не було боєздатної армії, яку обеззброїли безвідповідальні політикани-пацифісти та п’ята колона.

«Тепер же новий Глава держави для захисту країни матиме у своєму розпорядженні військовий потенціал, достатній для того, щоби впевнено боронити країну від зазіхань агресивної сусідки», - зауважив президент.

Він зазначив, що за п’ять років здійснив майже сорок робочих поїздок на схід, із них на передову – 26.

«Востаннє це сталося позавчора, і це для мене було, повірте, дуже зворушливе і дуже хвилююче відрядження. Вкотре відчув і зараз відчуваю гордість за те, що мав честь бути Верховним Головнокомандувачем таких воїнів. Втім, всі ми, українці, пишаємося своєю армією», - сказав Порошенко.

«Ще раз дякую українським військовослужбовцям за мужність у захисті країни від російської агресії. А стверджувати, що у нас «громадянська війна» так само цинічно, як, для прикладу говорити про те, ніби то в сорокові роки в Росії був внутрішній конфлікт, а Гітлер лише допомагав армії Власова чи козакам Краснова», - підкреслив президент, зауваживши, що запозичив таке порівняння із соціальних мереж.

Президент привітав українців із Днем пам’яті та примирення та з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Слава всім, хто захищав Україну від агресії з боку нацистського Третього рейху. Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, СБУ, прикордонникам, добровольцям і волонтерам; всім силовим структурам, які боронять нашу Вітчизну від ворожих зазіхань Російської Федерації», - сказав Петро Порошенко.

Також Глава держави зазначив, що на різних фронтах Другої світової ще до 22 червня 1941 року вже загинуло майже сто тисяч українців. «Майже сім мільйонів солдат в семи, як мінімум, арміях – такий масштаб української боротьби проти нацизму», - зазначив він.

Президент підкреслив, що нині Україна вшановує і пам'ять захисників Карпатської України, з вдячністю згадує українців, які з вересня 1939 року чинили спротив Гітлеру у лавах Війська Польського.

«Саме на території України проведено майже половину стратегічних операцій радянської-німецько війни. В лавах Червоної армії билися близько шести мільйонів мешканців України. І ми, вдячні нащадки, вже не один десяток років прославляємо подвиг ветеранів Червоної армії. А от віддавати належне воякам УПА, які тепер прирівняні до учасників бойових дій за незалежність України, почали зовсім нещодавно», - зазначив Президент.

За його словами, лише кілька років тому звернули увагу і на роль українців у військах країн антигітлерівської коаліції, таких як Сполучені Штати, Велика Британія, Канада та багато інших.

«Згадуємо ми мільйони українок та українців, які наближали перемогу самовідданою працею в тилу. А ще та війна – то понад два мільйони вивезених на примусові роботи дівчат та юнаків з України. То – каторга й концтабори. То – Бабин Яр, місце однієї з найстрашніших трагедій в історії України. Ми пам’ятаємо і завжди будемо пам’ятати, що близько півтора мільйона українських євреїв було знищено нацистами і стали жертвами Голокосту», - наголосив Глава держави.

«Україна, яка не була в ті роки незалежною державою, де-факто виявилася членом антигітлерівської коаліції, а ми, український народ – народом-переможцем», - сказав президент.

Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.