Підтримка бізнесу на час карантину: Рада ухвалила відтермінування податків
Закон дозволить підприємцяв списувати податковий борг за певних умов
Фото: Радіо Свобода
Податковий кодекс змінили для підтримки бізнесу
Народні депутати 4 грудня підтримали проєкт закону №4430, яким пропонується соцпідтримка платників податків на період карантину.
У першому читанні за проголосували 305 нардепів. У другому читанні документ підтримали 302 парламентарі.
Крім того, Рада дозволила спікеру парламенту Дмитру Разумкову одразу підписати законопроєкт. За проголосували 305 нардепів.
Документом пропонується:
- списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу податків і зборів не перевищує 3060 грн;
- відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що не перевищує 6800 гривень;
- списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом (крім визначених Законом випадків);
- збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень;
- віднести до функцій контролюючих органів формування Реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати суб’єктам господарювання − юридичним особам;
- не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств доходи, отримані у межах соціальної підтримки у зв'язку з пандемією;
- звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021року;
- звільнити від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платників єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе, та визначити, що такі періоди включаються до страхового стажу.