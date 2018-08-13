В Україні випробували модернізований танк, оснащений ракетами «Комбат»



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Модернізований танк Т-72АМТ веде стрілянину

Танк Т-72АМТ озброєний ракетами «Комбат», які пробивають до 750 мм броні і можуть знищити найбільш захищену ворожу бронетехніку

В Україні проходить вогневі випробування на полігонах модернізований основний бойовий танк Т-72АМТ. Про це повідомляє прес-служба концерну «Укроборонпром» в понеділок, 13 серпня.



Зазначається, що Т-72АМТ є модернізованою версією Т-72А. Однією з головних особливостей оновленої бойової машини є можливість ведення вогню високоточними ракетами «Комбат», що мають п'ятикілометровий радіус ураження ворожої бронетехніки.



«Таким чином, дальність ведення вогню танка Т-72АМТ в два рази більша, ніж в Т-72А», - зазначають в держконцерні.



Ракета «Комбат» має бронепробивальність в 750 мм і, завдяки тандемній головній частині, повністю ігнорує динамічний захист супротивника і, як наслідок, її потужності достатньо для знищення найбільш захищених ворожих танків.





Крім того, Т-72АМТ отримав ступінь захисту нового покоління, що забезпечується елементами динамічного захисту і протикумулятивними ґратами. В «Укроборонпромі» стверджують, що таке поєднання виявилося одним з найефективніших під час боїв на сході України і було впроваджено у виробництво.



Також в Т-72АМТ встановлений комплект з двох цифрових радіостанцій із захищеними каналами зв'язку, що дозволяє безпосередньо підтримувати зв'язок з піхотними підрозділами, «що має величезне значення для взаємодії на полі бою».



Дана модифікація Т-72 отримала сучасні супутникові засоби навігації.



Київський бронетанковий завод також провів модернізацію ходової частини. Була виконана заміна гусениць на нові з резинометалевим шарніром і біговою доріжкою, що дозволило збільшити плавність ходу танка.



«У цілому, Т-72АМТ є результатом обробки досвіду бойового застосування танків Т-72, більше сотні яких було за роки війни передано українській армії підприємствами Укроборонпрому», - резюмували в концерні.