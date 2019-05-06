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    В Україні вперше відзначають День піхоти

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    <p>6 травня в Україні вперше на державному рівні вітають піхотинців</p> - В Україні вперше відзначають День піхоти

    6 травня в Україні вперше на державному рівні вітають піхотинців

    Порошенко зауважив, що завдяки самовідданій службі військовослужбовців-піхотинців механізовані, мотопіхотні та гірсько-штурмові військові частини та підрозділи «стали потужною силою»

    6 травня в Україні вперше відзначають День піхоти. Президент Петро Порошенко привітав українських піхотинців зі святом.

    «Сьогодні ми вперше на державному рівні вітаємо справжніх «трударів» війни - українських піхотинців. Саме вони складають основу бойової могутності Сухопутних військ Збройних Сил України та є славою українського війська. Саме на піхоту війна покладає найбільші навантаження, а на долю воїнів-піхотинців лягає найважчий тягар бойових дій та військового побуту», - заявив Порошенко, якого цитує прес-служба глави держави.

    Порошенко зауважив, що завдяки самовідданій службі військовослужбовців-піхотинців механізовані, мотопіхотні та гірсько-штурмові військові частини та підрозділи «стали потужною силою, яка поєднує в собі професійну майстерність, високий моральний дух особового складу та сучасне озброєння і техніку».

    «Щиро дякую вам за сумлінне виконання конституційного обов'язку, героїзм та самопожертву, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України», - сказав президент.

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