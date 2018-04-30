В Україні вперше відзначають День прикордонника 30 квітня
- Сьогодні, 08:58
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Президент вірить, що прикордонники «залишатимуться взірцем професіоналізму»
Президент Петро Порошенко привітав українських прикордонників із професійним святом - Днем прикордонника, яке відтепер в Україні відзначатимуть 30 квітня.
Про це говориться у повідомленні на сторінці глави держави у соцмережі Facebook.
«Переконаний, що, примножуючи славу попередніх поколінь, сучасні вартові рубежів української держави і надалі залишатимуться взірцем професіоналізму, чесності і самовідданості у відстоюванні суверенітету нашої країни. Слава українським прикордонникам! Слава Україні!» - заявив президент.
Нагадаємо, 27 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення 30 квітня Дня прикордонника України. Раніше це професійне свято відзначали у травні.
Перебуваючи на Одещині, Порошенко вручив нагороди прикордонникам, відзначивши 12 співробітників Державної прикордонної служби за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, відродження військово-історичної спадщини та з нагоди Дня прикордонника.
Також під час відвідання президентом відділу прикордонної служби «Кодима» пройшла хвилина мовчання за загиблими за період російської агресії проти України прикордонниками.