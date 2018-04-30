В Україні вперше відзначають День прикордонника 30 квітня

Президент вірить, що прикордонники «залишатимуться взірцем професіоналізму»

Президент Петро Порошенко привітав українських прикордонників із професійним святом - Днем прикордонника, яке відтепер в Україні відзначатимуть 30 квітня. Про це говориться у повідомленні на сторінці глави держави у соцмережі Facebook. «Переконаний, що, примножуючи славу попередніх поколінь, сучасні вартові рубежів української держави і



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Президент вірить, що прикордонники «залишатимуться взірцем професіоналізму»

Президент Петро Порошенко привітав українських прикордонників із професійним святом - Днем прикордонника, яке відтепер в Україні відзначатимуть 30 квітня.

Про це говориться у повідомленні на сторінці глави держави у соцмережі Facebook.

«Переконаний, що, примножуючи славу попередніх поколінь, сучасні вартові рубежів української держави і надалі залишатимуться взірцем професіоналізму, чесності і самовідданості у відстоюванні суверенітету нашої країни. Слава українським прикордонникам! Слава Україні!» - заявив президент.

Нагадаємо, 27 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення 30 квітня Дня прикордонника України. Раніше це професійне свято відзначали у травні.

Перебуваючи на Одещині, Порошенко вручив нагороди прикордонникам, відзначивши 12 співробітників Державної прикордонної служби за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, відродження військово-історичної спадщини та з нагоди Дня прикордонника.

Також під час відвідання президентом відділу прикордонної служби «Кодима» пройшла хвилина мовчання за загиблими за період російської агресії проти України прикордонниками.