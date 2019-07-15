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    В Україні вже захворіли на кір більше людей, ніж за весь 2018-й

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    В Україні вже захворіли на кір більше людей, ніж за весь 2018-й

    Станом на липень на кір в Україні з початку року хворіли 56 105 людей

    З початку цього року на кір захворіло понад 56 тисяч людей - це більше ніж протягом всього 2018 року.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за період з 28 червня до 11 липня в Україні на кір захворіли 345 людей - 180 дорослих і 165 дітей.

    Зазначається, що найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (44 хворих: 32 дорослих і 12 дітей), Хмельницькій (29: 14 дорослих і 15 дітей), Чернівецькій (24: 10 дорослих і 14 дітей), Київській (23: 16 дорослих і 7 дітей) та  Закарпатській (23: 8 дорослих і 15 дітей) областях.

    В МОЗ заявили, що з початку року (з 28 грудня 2018 р. до 11 липня 2019 р.) на кір в Україні захворіли 56 105 людей - 26 358 дорослих і 29 727 дітей, а від ускладнень кору померли 18 людей.

    Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України повідомило про скасування вікових обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.

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