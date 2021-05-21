Із ліквідованих райдержадміністрацій викинули майже 15 тис. чиновників (документ)

Шляхом реорганізації 315 райдержадміністрацій в Україні залишилася 101 РДА

В Україні на 14 травня загальна кількість звільнених працівників районних державних адміністрацій, що ліквідовуються, становить 16 047 осіб. Із них 14 851 – це державний службовець. Про це у відповіді на запит «Главкому» повідомило міністерство розвитку громад і територій.

Найбільша хвиля звільнень прокотилася у РДА Вінницької (1373 працівника), Харківської (1251), Тернопільської (1127), Хмельницької (1082), Рівненської (944), Львівської (917) областей.

Найменше – у райдержадміністраціях Чернігівської (мінус 188 працівників), Закарпатської (203), Запорізької (289), Дніпропетровської (315) областей.

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Загалом на нову роботу до реорганізованих чи новоутворених РДА, а також органів місцевого самоврядування, працевлаштовано 10 237 раніше звільнених держслужбовців.

Натомість на облік до центрів зайнятості України стало 6 022 колишніх працівника РДА або 37,5% від усіх звільнених. Із них більше половини у Хмельницькій та Тернопільській областях – 611 осіб і 566 осіб відповідно.

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Нагадаємо, що в середині липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів. В грудні того ж року Кабмін затвердив розпорядження про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій. Отже, в Україні шляхом реорганізації із 315 райдержадміністрацій залишилася 101 РДА.