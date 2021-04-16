На Львівщині проведуть експеримент із вакцинацією

На Львівщину надійшло 2400 доз вакцини CoronaVac, 11 240 виділять для жителів Моршина

На Львівщину надійшло 2400 доз вакцини CoronaVac, 11 240 виділять для жителів Моршина

Масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку

У Моршині Львівської області 16 квітня стартує експеримент, у межах якого проти коронавірусу планують вакцинувати більшість населення міста.Про це повідомляє департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

Так, у Моршині живе 4239 людей. Вакцинацією більшості із них хочуть вивчити ефективність щеплення населення в окремо взятому населеному пункті. Крім того, таким чином планують створити безпечні умови для людей, які приїжджають у Моршин на відпочинок.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що з пропозицією провести такий експеримент до уряду звернувся міський голова Моршина Руслан Ільницький. Він захотів позапланово вакцинувати працівників курортів та інших жителів міста.

«Працівники Моршинської міської ради та КНП «Моршинська міська лікарня» проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на Covid-19 та обсяги вже проведеної вакцинації та визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку», – розповів Чемерис.

Нагадаємо, зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію та зростання смертності внаслідок цього захворювання пов'язане з циркулюванням нових штамів коронавірусу.

Як відомо, 15 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних зон: «червоними» є Київ та 12 областей.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що закривати всю країну на локдаун немає сенсу.