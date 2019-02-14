В Україні за рік здорожчав похорон



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Мінрегіон назвав середню вартість похорону в Україні

Середня вартість одного поховання в Україні за 2018 рік становила 5378 грн

В Україні загальний обсяг наданих ритуальних послуг і предметів ритуального начиння населенню у 2018 році склав 2,9 млрд гривень. Про це повідомила прес-служба Мінрегіону.

Зазначено, що середня вартість одного поховання в Україні за 2018 рік становила 5378 грн, що на 23% більше в порівнянні з 2017 роком (4385 грн).

При цьому найвищий показник середньої вартості поховання відзначено в Тернопільській (9608 грн), Закарпатській (8931 грн), Одеській (8763 грн) областях і місті Київ (7494 грн), тоді як найнижчий - у Чернігівській (2779 грн) області.

«Ритуальними службами реалізовано населенню предметів ритуальної приналежності на суму майже 691 млн грн, з яких продано 185 тис. трун на суму 259 млн грн; 596 тис. вінків на суму 114 млн грн; 53 тис. пам'ятників на суму 215 млн грн; 11 тис. огороджень надгробних на суму 28 млн грн та інших предметів на суму понад 75 млн грн», - доповіли в міністерстві.

Також, за його даними, ритуальними службами надано послуг населенню на суму 545 млн грн, що на 6% більше, ніж у 2017 році.

Відомо, що понад 47% наданих ритуальних послуг і реалізованих предметів ритуального начиння забезпечуються підприємствами приватної форми власності.

«Протягом 2018 року в Україні ритуальними службами поховані майже 483 тис. померлих, що становить 90% від загальної кількості померлих, яка, за статистичними даними, наданими Державною службою статистики України за 2018 рік, становить майже 535 тис. осіб», - відзвітували у відомстві.