В Україні заборонили облаштовувати парковки на тротуарах



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За словами замміністра Парцхаладзе, такі принципи діють у більшості цивілізованих країн Європи та світу і нарешті починають реалізовуватися в Україні

З 1 вересня 2018 року вступили в дію оновлені державні будівельні норми щодо проектування вулиць і доріг населених пунктів (ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»), які, зокрема, не допускають проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«З 1 вересня в Україні діють оновлені норми щодо вулиць і доріг, які забороняють проектувати тимчасові автостоянки на тротуарах. Це сприятиме підвищенню безпеки у пішохідних зонах, налагодженню транспортного руху в населених пунктах та зменшенню заторів, а також мінімізації можливих аварій за участю пішоходів. Такі принципи діють у більшості цивілізованих країн Європи та світу і нарешті починають реалізовуватися у нас», - сказав він.

Так, згідно з новим ДБН, проектування тимчасових автостоянок також не допускається уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення безперервного та регульованого руху та на магістралях районного значення у випадку, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до 1 та при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту.

Крім цього, з 27 вересня 2018 року в Україні офіційно набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», який визначає розміри штрафу за неправильні паркування, у тому числі, на тротуарах, та випадки, при яких транспортний засіб може бути відправлений евакуатором на штраф-майданчик.