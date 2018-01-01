В Україні заборонено захоронювати несортоване сміття

В Україні з 1 січня 2018 року запроваджуються нові правила поводження з побутовими відходами

З 1 січня вступає у силу правка до Закону «Про відходи», що забороняє захоронення неперероблених відходів. Згідно зі змінами, органам місцевого самоврядування заборонено захоронення неперероблених побутових відходів на полігонах, міста і села мають забезпечити сортування сміття за видами для переробки та утилізації. Крім



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В Україні з 1 січня 2018 року запроваджуються нові правила поводження з побутовими відходами

З 1 січня вступає у силу правка до Закону «Про відходи», що забороняє захоронення неперероблених відходів. Згідно зі змінами, органам місцевого самоврядування заборонено захоронення неперероблених побутових відходів на полігонах, міста і села мають забезпечити сортування сміття за видами для переробки та утилізації.

Крім того, закон передбачає, що під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарного очищення перевага надається пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів.

Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах.

Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.

Забороняється проектування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту грунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.

Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Україна має зобов’язання протягом найближчих років впорядкувати поводження з відходами та привести законодавство у відповідність до європейських вимог.