В Україні заборонили відомий протизапальний препарат



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Препарат заборонили через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання однієї серії препарату «Брустан».

Відповідне рішення прийняли у четвер, 6 червня, повідомляє «24 канал».

Під тимчасову заборону потрапили, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 (10×1) в блістерах «Брустан» серії 2 967 446.

Протизапальний препарат заборонили через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, точної причини заборони не вказано.

«Брустан» застосовують для полегшення стану при гарячці та помірному болю, асоційованому із запальними процесами.