  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні заборонили відомий протизапальний препарат

    • Розсилка
    В Україні заборонили відомий протизапальний препарат

    Препарат заборонили через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

    Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання однієї серії препарату «Брустан».

    Відповідне рішення прийняли у четвер, 6 червня, повідомляє «24 канал».

    Під тимчасову заборону потрапили, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 (10×1) в блістерах «Брустан» серії 2 967 446.

    Протизапальний препарат заборонили через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, точної причини заборони не вказано.

    «Брустан» застосовують для полегшення стану при гарячці та помірному болю, асоційованому із запальними процесами.

    здоров'я державна служба ліки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ