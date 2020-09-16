В Україні зафіксована рекордна добова кількість смертей від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За добу в Україні з афіксовано 76 летальних випадків через коронавірус

У лікарнях перебувають 8,2 тис. пацієнтів із підтвердженим Covid-19

Від початку пандемії за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від корона вірусу - 76.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 2958 людей, з них 231 дитина та 149 медичних працівників. Було госпіталізовано 504 людини… Зафіксовано 76 летальних випадків – це антирекорд щодо кількості померлих. При цьому одужало 1514 пацієнти – це найбільша кількість тих, хто одужав, за добу за весь час пандемії», - сказав він.

Міністр повідомив, що вже задіяно 28,567 тисяч ліжок у понад 300 лікарнях.

«Всього госпіталізовано близько 12 700 людей з підозрою або з підтвердженим Covid-19. При цьому 8 тис. 200 пацієнтів, у яких підтверджений діагноз Covid-19», - зазначив Степанов.

За останню добу з підозрою або з підтвердженим корона вірусом госпіталізовано 504 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 162660

Хворіють 86996

Одужали 72324

Померли 3340

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162660 людей, одужали 72324 осіб, летальних випадків – 3340.