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    В Україні зафіксована рекордна добова кількість смертей від коронавірусу

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    За добу в Україні з<span lang="UK">афіксовано 76 летальних випадків через коронавірус</span> - В Україні зафіксована рекордна добова кількість смертей від коронавірусу
    За добу в Україні зафіксовано 76 летальних випадків через коронавірус

    У лікарнях перебувають 8,2 тис. пацієнтів із підтвердженим Covid-19

    Від початку пандемії за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від корона вірусу - 76.

    Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіло 2958 людей, з них 231 дитина та 149 медичних працівників. Було госпіталізовано 504 людини… Зафіксовано 76 летальних випадків – це антирекорд щодо кількості померлих. При цьому одужало 1514 пацієнти – це найбільша кількість тих, хто одужав, за добу за весь час пандемії», - сказав він.

    Міністр повідомив, що вже задіяно 28,567 тисяч ліжок у понад 300 лікарнях.

    «Всього госпіталізовано близько 12 700 людей з підозрою або з підтвердженим Covid-19. При цьому 8 тис. 200 пацієнтів, у яких підтверджений діагноз Covid-19», - зазначив Степанов.

    За останню добу з підозрою або з підтвердженим корона вірусом госпіталізовано 504 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      162660
    • Хворіють
      86996
    • Одужали
      72324
    • Померли
      3340

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей. 

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162660 людей, одужали 72324 осіб, летальних випадків – 3340.

    Міністерство охорони здоров'я смерть лікарня Максим Степанов епідемія коронавірус
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