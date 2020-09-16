Оперативні дані МОЗ: за добу виявлено ще 2958 інфікованих коронавірусом



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Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 76 людей

В Україні за минулу добу, 15 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей. Це на 53 випадки більше, ніж днем раніше (2905).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 1514 осіб (днем раніше – 1267), померли 76 – (53).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162660 людей, одужали 72324 осіб, летальних випадків – 3340.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 159702 випадки Covid-19.

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