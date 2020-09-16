У Києві кількість виявлених хворих на коронавірус перевищила 18 тисяч



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У столиці лабораторій для виявлення Covid-19

За добу від коронавірусу померли вісім киян

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 356 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 18070 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу у столиці було виявлено 285 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 5519 людей (за добу 134), померли 291 особи (за добу 8).

У Київській області зафіксовано 7207 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 128 осіб. За попередню добу збільшення складало 118 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4805 особи (за добу 83), померли 142 людини (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 162660 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 15 вересня зафіксовано ще 2958 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 вересня у Києві було підтверджено 17714 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 285 осіб.

У Київській було області зафіксовано 7079 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 118 осіб.