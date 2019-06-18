  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні запрацював неурядовий портал підтримки ветеранів

    • Розсилка
    При розробці порталу проаналізували досвід функціонування подібних сервісів у США - В Україні запрацював неурядовий портал підтримки ветеранів
    При розробці порталу проаналізували досвід функціонування подібних сервісів у США

    На одному ресурсі зібрана інформація про освіту, працевлаштування, пільги для ветеранів

    Неурядовий портал підтримки ветеранів війни та внутрішньо-переміщених осіб ngss.org.ua 18 червня представили у Києві.

    Безкоштовний інформаційний сервіс розробило «Всеукраїнське об’єднання патріотів «Комбатант» за підтримки Посольства США в Україні.

    «Що саме цікавить ветеранів, ми дізнались, провівши попередньо опитування ветеранів та членів їхніх родин у більш як 50 невеликих населених пунктах України, де проживають ветерани. Наш портал насамперед розрахований на таких людей, які живуть у невеликих містечках, у сільській місцевості, де часто відсутня необхідна інформація, де ветерану складно знайти роботу тощо», – розповів один з ініціаторів запуску потралу, голова правління «Комбатанта» Олександр Каховський.

    Він також зазначив, що при розробці порталу проаналізували досвід функціонування подібних сервісів, які запущені неурядовими установами у США.

    Повідомляється, що на одному ресурсі зібрана інформація про освіту, працевлаштування, пільги для ветеранів, поточні новини з України та світу щодо подібних сервісів тощо.

    Джерело: Радіо Свобода

    АТО США ветеран
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ