В Україні запрацював неурядовий портал підтримки ветеранів



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При розробці порталу проаналізували досвід функціонування подібних сервісів у США

На одному ресурсі зібрана інформація про освіту, працевлаштування, пільги для ветеранів

Неурядовий портал підтримки ветеранів війни та внутрішньо-переміщених осіб ngss.org.ua 18 червня представили у Києві.

Безкоштовний інформаційний сервіс розробило «Всеукраїнське об’єднання патріотів «Комбатант» за підтримки Посольства США в Україні.

«Що саме цікавить ветеранів, ми дізнались, провівши попередньо опитування ветеранів та членів їхніх родин у більш як 50 невеликих населених пунктах України, де проживають ветерани. Наш портал насамперед розрахований на таких людей, які живуть у невеликих містечках, у сільській місцевості, де часто відсутня необхідна інформація, де ветерану складно знайти роботу тощо», – розповів один з ініціаторів запуску потралу, голова правління «Комбатанта» Олександр Каховський.

Він також зазначив, що при розробці порталу проаналізували досвід функціонування подібних сервісів, які запущені неурядовими установами у США.

Повідомляється, що на одному ресурсі зібрана інформація про освіту, працевлаштування, пільги для ветеранів, поточні новини з України та світу щодо подібних сервісів тощо.

Джерело: Радіо Свобода