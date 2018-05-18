В Україні запускається віртуальний тренінговий центр з безпеки дорожнього руху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навчатимуть безпеці найкращі сертифіковані тренери України та Європи

26 травня о 10:30 в рамках Тижня безпеки дорожнього руху Національна програма з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді «Traffic Challenge» проведе Всеукраїнський вебінар з безпеки дорожнього руху за програмою тренінгів «Відповідальні батьки».

Інформаційний партнер Національної програми «Traffic Challenge» – «Главком».

Он-лайн вебінар транслюватиметься на новій спеціально розробленій освітній платформі First Road Safety Hub (FroSH). Проект FRoSH реалізується спільно з Національною поліцією України і виконується за підтримки Інноваційного Фонду взаємодії поліції з громадою (CPIF) та Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP).

Наразі це перший в Україні віртуальний тренінговий центр. Навчання на FroSH є безкоштовним, воно передбачатиме не лише он-лайн трансляції, а й серію відео-уроків, аудіо-уроків та навчальні матеріали для читання.

Навчатимуть безпеці найкращі сертифіковані тренери України та Європи.

Перший вебінар буде доступний за посиланням: http://trafficchallenge.com.ua/frosh/online-трансляції-live-stream/ (посилання буде відкрите до 21:00 27 травня 2018 року). Усі, хто зареєструється під час самого вебінару та пройде курс, отримають сертифікат.

На першому вебінарі слухачів навчатимуть:

як привчити дітей до правил дорожнього руху;

які місця в транспорті найнебезпечніші і чому;

як захистити себе та свою дитину від «слонів» в авто та «оленів» на дорозі;

де приховані небезпеки на дорогах, про які знають у Європі навіть діти;

навіщо нам математика та фізика в реальному дорожньому трафіку;

що робити та чого не робити на місці ДТП;

як надавати першу невідкладну допомогу при ДТП;

що повинні знати вагітні за кермом;

як обрати дитяче автокрісло тощо.

Програма складається з 3-х частин та триває 2,5 години.

26 травня усіх, хто приєднається до вебінару, навчатимуть найкращі експерти в галузі безпеки дорожнього руху та Basic Life Support. А це:

Ольга Дробишева: засновниця Національної програми Traffic Challenge, співавтор програми тренінгу «Відповідальні батьки», один з найкращих експертів з безпеки дорожнього руху (БДР) в Україні. Ольга працювала з експертами з Великобританії, Франції, Польщі, Прибалтики, Америки;

Олег Картавий: директор тренінгової компанії «Центр спеціальної підготовки». Найвідоміший експерт-практик в галузі безпеки та BLS. Один з трьох існуючих в Україні тренерів з безпеки, який має європейську сертифікацію.

Програма «Відповідальні батьки» була розроблена експертами в галузі безпеки дорожнього руху, медицини невідкладних станів, дитячої медицини, психології та експертів з навчання з європейською сертифікацією у 2016 році.

Протягом 2017 року громадським активістам з Traffic Challenge вдалось організувати навчання за програмою «Відповідальні батьки» для поліцейських, освітян, медичних працівників, інструкторів автошкіл та волонтерів у 7 областях України.

Тепер, завдяки віртуальному тренінговому центру програма, що уособлює в собі найкращий світовий досвід в галузі протидії та попередження смертності та травматизму на дорозі, стане доступною усім українцям.

Тиждень безпеки дорожнього руху за розпорядженням Кабміну триватиме з 21 по 27 травня.