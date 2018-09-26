В Україні запустили тестування електронних касових чеків



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Система електронного чеку є частиною пілотного проекту, започаткованого Міністерством фінансів України

Державна фіскальна служба України розпочала тестування системи електронних касових чеків. Відповідне програмне забезпечення, розроблене ДФС, вже зараз можна завантажити на сайті служби.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС України.

«ДФС забезпечено функціонування інформаційної системи E-Receipt, що розробляється службою в рамках реалізації експериментального проекту, розпочатого Мінфіном відповідно до постанови Кабміну щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей … касових апаратів», — повідомляють у службі.

Для початку роботи з електронними чеками, підприємцям необхідно заповнити низку форм, зокрема вказати номенклатуру товарів та послуг, які вони надають, а також зареєструвати відповідну касу та касирів, що працюватимуть у системі.

Зазначимо, що система електронного чеку є частиною пілотного проекту, започаткованого Міністерством фінансів України. В рамках цього проекту пропонується використовувати новітні реєстратори розрахункових операцій, зокрема, замінити традиційні касові апарати на смартфони, планшети та ноутбуки, на яких встановлене відповідне програмне забезпечення.

Як зазначається, новітні касові апарати «видаватимуть» електронні чеки, які кожен покупець зможе перевірити в системі на справжність через відповідний реєстр електронних чеків.