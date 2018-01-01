В Україні затримали громадянку Молдови, причетну до торгівлі людьми

Громадянка Молдови перебувала в міжнародному розшуку за торгівлю людьми

Громадянку Молдови, яка перебуває в міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми затримали прикордонники Житомирського загону. Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби. «36-річну громадянку Молдови, яка перебуває у міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми, викрили прикордонники



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Громадянка Молдови перебувала в міжнародному розшуку за торгівлю людьми

Громадянку Молдови, яка перебуває в міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми затримали прикордонники Житомирського загону.

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.

«36-річну громадянку Молдови, яка перебуває у міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми, викрили прикордонники відділу «Овруч» на кордоні з Білоруссю», - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, автомобіль «Мерседес» рухався на в’їзд в Україну.

Під час здійснення прикордонного контролю, правоохоронці встановили, що дані однієї пасажирки занесені до бази міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол», відповідно до якої жінка перебуває в міжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину.

Наразі громадянку, яка розшукується за трьома статтями Кримінального кодексу Молдови затримано та встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, громадянин РФ, якого виявили про спробі нелегально перейти російсько-український кордон, попросив статусу біженця в Україні.