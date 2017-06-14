Росіянин, незаконно переходячи кордон, обморозив собі кінцівки і попросив притулку

Росіянин із обмороженими кінцівками перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною

Громадянин РФ, якого виявили про спробі нелегально перейти російсько-український кордон, попросив статусу біженця в Україні. Про це інформує Державна прикордонна служба. За її даними, у суботу опівдні дільничний інспектор відділу «Стариця» Харківського загону отримав інформацію від місцевого жителя про виявлення підозрілої особи, яка



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Росіянин із обмороженими кінцівками перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною

Громадянин РФ, якого виявили про спробі нелегально перейти російсько-український кордон, попросив статусу біженця в Україні. Про це інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, у суботу опівдні дільничний інспектор відділу «Стариця» Харківського загону отримав інформацію від місцевого жителя про виявлення підозрілої особи, яка рухалась з РФ в Україну.

За декілька хвилин прикордонний наряд виявив та затримав громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон.

Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду з заявою про отримання статусу біженця на території України. Та перш ніж розглядати прохання горе-мандрівника охоронці кордону встановили, що той потребує невідкладної медичної допомоги, адже він мав ознаки обмороження кінцівок.

Громадянина РФ негайно доставили до теплого приміщення та викликали карету швидкої.

За лічені хвилини до впс «Стариця» прибули медики Вовчанської ЦРЛ, які встановили діагноз: «Обмороження кінцівок рук та ніг». У супроводі військовослужбовців відділу прикордонної служби затриманого доставили до районної лікарні.

За фактом звернення громадянина РФ щодо отримання статусу біженця прикордонники поінформували Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області. Наразі ж дана особа перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною.