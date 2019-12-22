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    Політика

    У 23 регіонах України проходять перші вибори у територіальних громадах

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    <p>Вибори до новоствореної ОТГ у смт Магдалинівка Дніпропетровської області</p> - У 23 регіонах України проходять перші вибори у територіальних громадах

    Вибори до новоствореної ОТГ у смт Магдалинівка Дніпропетровської області

    Фото: Микола М’якшиков/Укрінформ

    Для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій

    Поліція забезпечує правопорядок біля виборчих дільниць на перших місцевих виборах в об’єднані територіальні громади, які відбуваються в 23 регіонах держави.

    Про це сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів, повідомляє пресслужба НПУ

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    «Олександр Фацевич наголосив, що для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій. Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії. Відтак поліція взяла їх під цілодобову охорону», – йдеться у повідомленні.

    За його словами, поліція продовжує забезпечувати безпеку та правопорядок під час виборчого процесу.

    Ззаначається, що з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 14 фактів, підкупом виборців – 5 та фальсифікація виборчих документів – 4 факти. За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    «Наголошую на швидкому та оперативному реагуванні на всі заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Керівники мають взяти на особистий контроль розгляд цих заяв та повідомлень. Ваше завдання забезпечити законність цих виборів»,- сказав Фацевич.

    Нагадаємо, у 86 об’єднаних територіальних громадах у неділю відбудуться перші місцеві вибори.

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    Як повідомлялося, на Кубі вперше за 40 років призначили прем’єра. Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим головою уряду країни відповідно до нової конституції. Посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Кастро.

    вибори об'єднані територіальні громади Україна поліція
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