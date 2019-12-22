У 23 регіонах України проходять перші вибори у територіальних громадах



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Вибори до новоствореної ОТГ у смт Магдалинівка Дніпропетровської області Фото: Микола М’якшиков/Укрінформ

Для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій

Поліція забезпечує правопорядок біля виборчих дільниць на перших місцевих виборах в об’єднані територіальні громади, які відбуваються в 23 регіонах держави.

Про це сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів, повідомляє пресслужба НПУ













«Олександр Фацевич наголосив, що для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій. Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії. Відтак поліція взяла їх під цілодобову охорону», – йдеться у повідомленні.

За його словами, поліція продовжує забезпечувати безпеку та правопорядок під час виборчого процесу.

Ззаначається, що з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 14 фактів, підкупом виборців – 5 та фальсифікація виборчих документів – 4 факти. За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Наголошую на швидкому та оперативному реагуванні на всі заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Керівники мають взяти на особистий контроль розгляд цих заяв та повідомлень. Ваше завдання забезпечити законність цих виборів»,- сказав Фацевич.

Нагадаємо, у 86 об’єднаних територіальних громадах у неділю відбудуться перші місцеві вибори.

Як повідомлялося, на Кубі вперше за 40 років призначили прем’єра. Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим головою уряду країни відповідно до нової конституції. Посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Кастро.