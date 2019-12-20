У 86 об'єднаних територіальних громадах у неділю відбудуться перші місцеві вибори



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У виборах беруть участь 29 політичних партій

У неділю, 22 грудня, у 86 об'єднаних територіальних громадах відбудуться перші місцеві вибори, повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Facebook.

«У неділю, 22 грудня 2019 року, у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, одній міській ОТГ) в 21 області України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів», - ідеться в повідомленні.

У ЦВК зазначають, що, за попередніми підрахунками, в місцевих виборах зможуть узяти участь понад 380 тис. виборців.

Так, для проведення виборів територіальні виборчі комісії створили 1734 територіальних, одномандатних виборчих округів. Наголошується, що голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 536 виборчих дільницях.

Крім того, в ЦВК нагадали, що сьогодні, 20 грудня, о 24:00 завершується передвиборча агітація.

«Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на п'ятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно. Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно», - зазначено в повідомленні.

У зазначених виборах беруть участь 29 політичних партій, які подали до ЦВК копії рішення найвищого керівного органу партії про участь їхніх місцевих організацій у перших місцевих виборах.

Також комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 16 громадським організаціям.

«Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міського голів 22 грудня 2019 року, становить 21 млн 842,2 тис. грн», - додали в ЦВК.