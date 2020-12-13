Боржникам за комуналку загрожують величезні штрафи: в Раді готують законопроект

Громадяни стануть «невиїзними», якщо матимуть борги за комунальні послуги

Боржників по несплаті комунальних послуг будуть штрафувати на 20-50%, при цьому для них буде заборонений виїзд за кордон.

Такі нововведення можуть дозволити скоротити число тих українців, які можуть платити за рахунками, але не роблять цього.

Про це йдеться в законопроєкті №3613, який внесли до порядку денного Верховної Ради. Профільний комітет рекомендує ухвалити зазначений документ.

За борги з комуналки будуть штрафувати

Якщо зараз в Україні згідно із законом є тільки невелика пеня за борг (вона становить символічні 3,5% на рік), то за новими правилами тим, хто не хоче оплачувати комунальні послуги, доведеться значно переплачувати.

Так, якщо не платити протягом року, то розмір штрафу складе 20%. Наприклад, якщо загалом ви заборгували 20 тис. грн, то повернути доведеться вже 24 тис. грн.

Якщо не платили два роки, то оштрафують уже на 30%. За заборгованості в 30 тис. грн повернути доведеться вже 39 тис. грн.

У разі заборгованості від трьох років штраф складе вже 50%. Наприклад, якщо борг становить 30 тис. грн, то повернути доведеться вже 45 тис. грн.

Борг потрібно платити, або покарають

Згідно із законом дадуть місяць на те, щоб підписати договір реструктуризації боргу. А якщо не зробити цього, то виконавець комунальної послуги повинен піти в суд і вже в судовому порядку стягнути належні гроші.

Крім того, боржники з комуналки будуть на рівних правах із тими, хто не платить аліменти. Вони не зможуть виїжджати за кордон, їхні дані потраплять до реєстру боржників. Водночас ті, хто підпише договір реструктуризації, зможуть отримувати субсидії, виїжджати за кордон і виплачувати борг рівними частинами протягом п'яти років.

Джерело: Обозреватель