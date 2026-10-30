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Росія атакувала енергооб’єкти Києва: перебої зі світлом і водою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала енергооб’єкти Києва: перебої зі світлом і водою
Інформація про наслідки влучання уточнюється
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Віталій Кличко повідомив про падіння тиску у водопровідній системі столиці через знеструмлення критичної інфраструктури

Російські війська атакували кілька об’єктів критичної інфраструктури Києва. Частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів залишилася без електроенергії. У столиці також знизився тиск у системі водопостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка та енергетичну компанію ДТЕК.

Про влучання в об’єкт критичної інфраструктури першим повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, екстрені служби вирушили на місце події.

Згодом у ДТЕК уточнили, що ворог атакував енергетичний об’єкт. Через пошкодження частина споживачів у чотирьох районах Києва залишилася без електропостачання:

  • Оболонському;
  • Дарницькому;
  • Деснянському;
  • Подільському.

Графіки відключень не діють

У ДТЕК наголосили, що графіки відключень електроенергії в зазначених районах наразі не застосовуються. Енергетики вже працюють безпосередньо на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання та повернути світло киянам.

У Києві виникли перебої з водопостачанням

Через знеструмлення кількох об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російського удару в столиці знизився тиск у системі водопостачання. Міський голова попередив про перебої в роботі водопровідної мережі.

«Енергетики працюють над відновленням», – повідомив Віталій Кличко.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок

Окремо мер столиці повідомив про пошкодження багатоповерхівки у Шевченківському районі. У 14-поверховому житловому будинку вибито скління на рівні шостого–сьомого поверхів.

За попередньою інформацією, пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце.

23:31 Оновлено

Три влучання БпЛА в один із обʼєктів критичної інфраструктури столиці. Через що виникли проблеми з водопостачанням у місті. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко. Наразі енергетики працюють, щоб відновити живлення.

Нагадаємо, у жовтні Київ уже неодноразово стикався з перебоями водопостачання через знеструмлення об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, 7 жовтня на правому березі столиці знизили тиск у водопровідній мережі через аварійну ситуацію в енергосистемі.

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Теги: росія Віталій Кличко Київ енергетика водопостачання ворог

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