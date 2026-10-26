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Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ
фото ілюстративне

Удари Росії по чорноморських портах порушили відвантаження української агропродукції та погіршили експортні показники агрохолдингу Kernel. У липні–вересні 2026 року компанія скоротила продажі рослинної олії на 48% у річному вимірі, а експорт зерна – на 54%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на операційний звіт Kernel.

За цей період Kernel експортував 574 тис. тонн зерна. Обсяги перевалки через експортні термінали компанії зменшилися на 59% – до 742 тис. тонн. Частину вантажів агрохолдинг перенаправив через дунайські порти та західний сухопутний кордон, намагаючись компенсувати перебої з відвантаженням через Чорне море.

Як змінилися обсяги переробки та продажів

Обсяги переробки олійних культур у липні–вересні майже не змінилися порівняно з аналогічним періодом минулого року й становили 564 тис. тонн. Із цієї кількості 59% припало на соняшник, решту становили соя та ріпак.

Водночас порівняно з попереднім кварталом переробка знизилася на 13%. У вихідному звіті це пояснюють плановою зупинкою заводів приблизно на місяць перед початком нового сезону.

Продажі олії за квартал скоротилися на 52%, а експорт зерна – на 71% порівняно з квітнем–червнем 2026 року. Ці показники відображають квартальну динаміку, тоді як падіння на 48% та 54% стосується порівняння з аналогічним періодом минулого року.

Російські атаки пошкоджували об’єкти Kernel

Kernel – один із найбільших українських агрохолдингів, який вирощує сільськогосподарські культури, переробляє олійні та експортує зерно й рослинну олію. Компанія має власні елеватори, переробні підприємства та портові термінали, які забезпечують відвантаження агропродукції на зовнішні ринки.

Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ фото 1
фото: Kernel

Російські війська неодноразово атакували інфраструктуру агрохолдингу. У ніч проти 3 травня 2026 року безпілотники вдарили по терміналу Kernel із перевалки рослинної олії в порту Чорноморськ. 18 травня внаслідок атаки було пошкоджено елеваторний комплекс компанії на Хмельниччині. А в ніч на 5 червня російські дрони атакували зерновий термінал Kernel у Чорноморську, пошкодивши інфраструктуру для зберігання та перевалки зерна.

Нагадаємо, «Главком» раніше розповідав про російський удар по зерновому терміналу Kernel у порту Чорноморськ. Тоді компанія повідомила про пошкодження інфраструктури, а також заявила, що продовжить виконувати контрактні зобов’язання перед партнерами. 

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Теги: продукти кордон зерно експорт Чорне море

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