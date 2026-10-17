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Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях України
Енергетика 10 українських областей опинилася під ударом РФ
фото: НЕК «Укренерго» (ілюстративне)

Через наслідки попередніх обстрілів у низці регіонів діють погодинні відключення

У ніч на 17 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти у десяти областях України. Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електроенергії. Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для понад пів мільйона споживачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міненерго.

Під російськими ударами опинилися енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів ускладнюють роботу енергетиків.

Через пошкодження електромереж, спричинені попередніми атаками РФ, 17 жовтня в низці областей застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, в усіх регіонах України діють графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Такі заходи необхідні, щоб запобігти перевантаженню електромереж та масштабним аваріям в енергосистемі.

Українців закликають перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу електроенергії. Також громадян просять користуватися лише перевіреними джерелами інформації про стан енергосистеми та не поширювати матеріали, які можуть допомогти російським військам.

Нагадамо, у вересні українські спецслужби перехопили два російські документи з детальними планами атак на енергосистему України взимку. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, окупанти визначили конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння, необхідного для їх ураження.

Росія готує комплексні удари по об'єктах тепло- та водопостачання, водовідведення, електрогенерації та енергетичних з'єднаннях. Окремі плани розроблено для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст. Для захисту критичної інфраструктури Україна вже звела понад 200 капітальних бетонних укриттів.

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Теги: Міненерго відключення світла відключення електроенергія енергетика обстріл

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