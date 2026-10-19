Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ

Наразі голова ФДМУ констатує значне погіршення настроїв серед потенційних покупців

Посилення обстрілів та поточна безпекова ситуація суттєво вплинули на приватизаційні плани та настрої потенційних інвесторів Одеського припортового заводу (ОПЗ) й інших державних активів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха.

За його словами, ще наприкінці літа серед інвесторів переважав оптимізм – вони очікували розв'язки ситуації до кінця року та розраховували вигідно зайти в активи. Проте за останні кілька тижнів ставлення покупців відчутно змінилося в бік більшої обережності.

Тепер критичним орієнтиром для інвесторів стане листопад і події після виборів у США 3 листопада, оскільки вони пов'язують їх із майбутньою воєнною потугою та спроможністю України. Поліпшити мотивацію інвесторів свого часу змогла операція «Вівальді», яка викликала сплеск оптимізму – тоді обстріли цивільних об'єктів з боку РФ сприймалися як ознака агонії та наближення до розв'язки. Втім, наразі голова ФДМУ констатує значне погіршення настроїв серед потенційних покупців.

Нагадаємо, потенційні покупці Одеського припортового заводу (ОПЗ), серед яких є американські інвестори, занепокоєні погіршенням безпекової ситуації в Україні. Через масовані обстріли вони дедалі частіше розпитують про ситуацію в Києві та Одесі, а також про те, чи мають українська влада та військові розвіддані щодо подальшого розвитку подій.

Як відомо, голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа може давати американським інвесторам сигнали щодо купівлі стратегічних об’єктів в Україні, зокрема Одеського припортового заводу (ОПЗ). Не виключено, що потенційні покупці розраховують на майбутні економічні домовленості між США та Росією. Водночас не всі американські інвестори орієнтуються на нинішню адміністрацію Білого дому.

Раніше аукціон із приватизації ПАТ «Сумихімпром», стартова ціна якого становила 1 млрд грн, не відбувся через відсутність учасників. Торги планували провести 13 жовтня 2026 року, однак жоден охочий не подав заявку на придбання підприємства.