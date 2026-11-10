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Через зупинку металургії та блокування портів Україна переживає найгостріший дефіцит фінансів від початку вторгнення – AP 

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Через зупинку металургії та блокування портів Україна переживає найгостріший дефіцит фінансів від початку вторгнення – AP 
Удари по чорноморських портах ускладнили експорт металургійної та аграрної продукції
фото: AP

Ситуація в українській металургії найважча з часів Другої світової війни – AP 

Посилення російських ударів по промислових підприємствах, енергетиці та експортній інфраструктурі дедалі сильніше б’є по українській економіці. Одним із найбільших ударів стала фактична зупинка виплавки сталі та втрати аграрної промисловості через блокування портів, пише Associated Press.

За даними агентства, ракетні атаки зупинили роботу ключових металургійних підприємств, а наслідки вже виходять далеко за межі самої галузі. Зокрема, «Каметсталь» у Кам’янському, яка у 2025 році забезпечувала понад чверть українського виробництва сталі, зупинилася після удару п’ятьма балістичними ракетами 5 вересня.

Підприємство виробляло сталь і чавун для внутрішнього ринку, зокрема для будівництва, а також постачало напівфабрикати на європейські підприємства «Метінвесту». Зупинка комбінату вже вплинула на суміжні галузі – будівництво, машинобудування, гірничодобувний сектор, енергетику та логістику. А генеральний директор «Каметсталі» Олександр Третьяков повідомив виданню, що підприємства, які залежать від роботи комбінату, можуть скорочувати персонал або взагалі припиняти діяльність.

Окремий удар отримує «Укрзалізниця», яка значною мірою залежить від перевезень металу, руди та інших промислових вантажів, вказує АР.

За словами Третьякова, нинішня ситуація в металургії є найважчою з часів Другої світової війни. Він нагадав, що раніше галузь давала близько 6% ВВП України. «Давала. Зараз – нуль», – уточнює він.

Ситуацію ускладнюють торговельні обмеження ЄС. У «Метінвесті» попереджають, що скорочення доступу української сталі до європейського ринку може ускладнити майбутнє відновлення виробництва.

Паралельно російські атаки по чорноморських портах та судноплавству різко скоротили експортні можливості країни. Через це дорожчає логістика і для промисловості, і для аграрного сектору. За даними Lloyd’s List Intelligence, у серпні кількість заходів суден до українських чорноморських портів скоротилася приблизно на 90% у річному вимірі. Частину вантажів переорієнтовують на Дунай і сухопутні маршрути, але вони значно дорожчі та мають обмежену пропускну здатність. У результаті втрати окремих галузей починають накладатися одна на одну.

Скорочення виробництва металу означає менше експорту, податків і вантажів для залізниці. Проблеми з портами одночасно ускладнюють продаж промислової та аграрної продукції. Усе це зменшує валютні надходження та доходи бюджету. На цьому тлі НБУ прогнозує погіршення динаміки ВВП.

У Верховній Раді також попереджають про загострення бюджетної ситуації. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом коштів від початку повномасштабного вторгнення.

Через падіння податкових надходжень державі дедалі складніше фінансувати всі заплановані витрати навіть із урахуванням міжнародної підтримки. При цьому близько 40% ВВП країна спрямовує на оборону, тому пріоритетними залишаються військові витрати, зарплати бюджетникам, пенсії та соціальна допомога.

Таким чином, російські удари вже створюють для України не лише окремі виробничі втрати. Зупинка металургії, проблеми з портами та дорожча логістика формують ланцюговий ефект для ВВП, бюджету, експорту та зайнятості.

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Теги: економіка порт металургія блокування

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