В Україні з'явився новий вид шахрайства, де «роздають» квартири



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Шахраї просять перевести гроші для оформлення свідоцтва на право власності

Нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

«На технічні засоби і засоби зв'язку (мобільні телефони та комп'ютери - ред) громадян від фінансових компаній надходять повідомлення про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру в Києві», - йдеться в повідомленні.

«При цьому пропонується перерахувати кошти на картковий рахунок для оформлення свідоцтва на право власності. Надходять й інші повідомлення про виграш цінних призів аналогічного характеру», - заявили в Нацкомфінпослуг.

Перелік компаній: «Пей-Експерес Україна», «Мені-Пей Україна», «Фон-Бокс Україна», «Мір Мані», «Сіті Люкс Україна», «Велком-Пеймент», «Капітал Оне Україна», «Пей-Дірект», «Біг-Пеймент».

Крім того, на сайтах цих фінансових компаній розміщені фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена комісії Олександра Залєтова.

Як заявляє Нацкомфінпослуг, станом на 21 лютого 2019 року зазначені в переліку фінансові компанії не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, і не набували статус фінустанов і не отримували ліцензії на надання фінансових послуг.

За даним фактом член Нацкомфінпослуг Залєтов звернувся з відповідною заявою до Національної поліцію.