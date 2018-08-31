В Україні з’явився сервіс від МВС для автомобілістів



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Онлайн-сервіс створений на основі відкритих даних про реєстрацію транспортних даних із Єдиного державного реєстру МВС

В Україні запустили сервіс на основі відкритих даних про першу реєстрацію автомобіля.

Про це повідомляється на сторінці Головного сервісного центру МВС у соцмережі Facebook.

«Презентували онлайн-сервіс на основі відкритих даних про першу реєстрацію авто в Україні (texty.org.ua/cars). Тепер кожен може самостійно отримати інформацію про автомобільний ринок у кілька кліків», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-сервіс створений на основі відкритих даних про реєстрацію транспортних даних із Єдиного державного реєстру МВС, що опубліковані на національному порталі data.gov.ua.

Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою, моделлю, об’ємом двигуна, типом палива та кольором.