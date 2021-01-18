Словаччина відсьогодні починає ще одне масове Covid-тестування населення

Словаччина перед Різдвом ввела жорсткий карантин, що включає цілодобову комендантську годину

Тестування буде продовжуватися до 26 січня

Словаччина у понеділок, 18 січня, запускає нове загальнонаціональне тестування на коронавірус впродовж наступних дев'яти днів. Про це повідомляє агентство AP.

Уряд сподівається, що загальнонаціональне тестування прискорить одужання від останньої хвилі коронавірусу, допоможе системі охорони здоров'я і дозволить послабити обмеження та повернутися учням в школи в лютому.

Загальнонаціональне тестування має розпочатися в понеділок і завершитися 26 січня. Воно не є обов'язковим, але всім людям, які хочуть піти на роботу, необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, починаючи з 27 січня.

Словаччина перед Різдвом ввела жорсткий карантин, що включає цілодобову комендантську годину.

Винятки включають поїздки на роботу, у справах або до лікарів. Людям також дозволено робити необхідні покупки в найближчих до їхніх домівок магазинах.

Близько 3500 осіб померли від вірусу в країні з населенням 5,4 мільйона осіб.

Як повідомлялося, у Словаччині, де мешкають 5,4 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада 2020 року проходив перший етап загальнонаціонального тестування на Covid-19. У ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років. Другий етап було проведено 7-8 листопада.

Як повідомлялося, число хворих на коронавірус в світі перевищило 95 млн.