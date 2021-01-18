США планують зареєструвати ще дві Covid-вакцини

У США першою дозвіл на використання в грудні 2020 року одержала вакцина Pfizer/BioNTech

Нові вакцини компаній Johnson&Johnson і AstraZeneca збираються реєструвати у найближчі два тижня

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) Ентоні Фаучи заявив, що нові вакцини компаній Johnson&Johnson і AstraZeneca від Covid-19 можуть зареєстровані в країні в найближчі тижні. Про це повідомляє Fox News.

«Я припускаю, що протягом тижня або близько того, чи, щонайбільше, пари тижнів – вони планують зібрати всі дані і показати їх FDA», – йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що процес розгляду інформації не буде затягуватися на місяці, а триватиме кілька тижнів.

Нагадаємо, в США першою дозвіл на використання в грудні 2020 року одержала вакцина Pfizer/BioNTech, а після неї вакцина компанії Moderna. У США проходить активна кампанія з вакцинації населення з використанням двох вакцин.

На даний момент перший компонент вакцини отримали 3,49 мільйона американців.

США посідають перше місце за кількістю випадків коронавірусної інфекції. За весь період пандемії Covid-19 виявили у більш ніж 23,2 млн американців.

Як повідомлялося, число хворих на коронавірус в світі перевищило 95 млн.