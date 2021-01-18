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    США планують зареєструвати ще дві Covid-вакцини

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    У США&nbsp;першою дозвіл на використання&nbsp;в грудні 2020 року одержала вакцина Pfizer/BioNTech - США планують зареєструвати ще дві Covid-вакцини
    У США першою дозвіл на використання в грудні 2020 року одержала вакцина Pfizer/BioNTech
    Скрін з фото Reuters

    Нові вакцини компаній Johnson&Johnson і AstraZeneca збираються реєструвати у найближчі два тижня

    Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) Ентоні Фаучи заявив, що нові вакцини компаній Johnson&Johnson і AstraZeneca від Covid-19 можуть зареєстровані в країні в найближчі тижні. Про це повідомляє Fox News.

    «Я припускаю, що протягом тижня або близько того, чи, щонайбільше, пари тижнів – вони планують зібрати всі дані і показати їх FDA», – йдеться в повідомленні.

    Він також зазначив, що процес розгляду інформації не буде затягуватися на місяці, а триватиме кілька тижнів.

    Нагадаємо, в США першою дозвіл на використання в грудні 2020 року одержала вакцина Pfizer/BioNTech, а після неї вакцина компанії Moderna. У США проходить активна кампанія з вакцинації населення з використанням двох вакцин.

    На даний момент перший компонент вакцини отримали 3,49 мільйона американців.

    США посідають перше місце за кількістю випадків коронавірусної інфекції. За весь період пандемії Covid-19 виявили у більш ніж 23,2 млн американців.

    Як повідомлялося, число хворих на коронавірус в світі перевищило 95 млн.

    Теги: США вакцинація населення коронавірус
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