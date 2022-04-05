В українську розвідку можуть потрапити іноземці – законопроєкт

У разі ухвалення змін до закону розвідувальний орган Міноборони зможе ефективніше протидіяти агресії РФ

Народні депутати від «Слуги народу» ініціюють внесення змін до Закону України «Про розвідку». Відповідний законопроєкт 1 квітня зареєстровано у Раді, передає «Главком».

Суть запропонованих змін полягає у прийнятті осіб, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або осіб без громадянства, на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони на час дії воєнного стану в Україні або на окремих її територіях.

На думку авторів законопроєкту, це дасть можливість забезпечити ефективне виконання завдань, покладених на розвідувальний орган Міноборони в умовах протидії та здійснення відсічі зовнішньої агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада планує на законодавчому рівні планує надати можливість іноземним громадянам укладати контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних сил України.

У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що нині іноземці можуть приєднуватися до військової служби лише за контрактом. Однак можливості бути резервістом на законодавчому рівні не передбачено.

Як відомо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.