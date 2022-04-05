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    В українську розвідку можуть потрапити іноземці – законопроєкт

    В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - В українську розвідку можуть потрапити іноземці – законопроєкт
    В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    У разі ухвалення змін до закону розвідувальний орган Міноборони зможе ефективніше протидіяти агресії РФ

    Народні депутати від «Слуги народу» ініціюють внесення змін до Закону України «Про розвідку». Відповідний законопроєкт 1 квітня зареєстровано у Раді, передає «Главком».

    Суть запропонованих змін полягає у прийнятті осіб, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або осіб без громадянства, на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони на час дії воєнного стану в Україні або на окремих її територіях.

    На думку авторів законопроєкту, це дасть можливість забезпечити ефективне виконання завдань, покладених на розвідувальний орган Міноборони в умовах протидії та здійснення відсічі зовнішньої агресії РФ проти України.

    Нагадаємо, що в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада планує на законодавчому рівні планує надати можливість іноземним громадянам укладати контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних сил України.

    У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що нині іноземці можуть приєднуватися до військової служби лише за контрактом. Однак можливості бути резервістом на законодавчому рівні не передбачено.

    Як відомо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В українську розвідку можуть потрапити іноземці – законопроєкт