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    Події в Україні

    Рашисти обстрілюють мирне населення Ізюма, аби звинуватити ЗСУ

    Окупанти розбомбили Ізюм - Рашисти обстрілюють мирне населення Ізюма, аби звинуватити ЗСУ
    Окупанти розбомбили Ізюм
    фото з відкритих джерел

    Окупанти здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд «документування»

    Російські загарбники продовжують здійснювати воєнні злочини на території України та компрометувати ЗСУ. Зокрема рашисти обстрілюють мирне населення Ізюму, аби звинуватити у цьому злочині українських військових, повідомляє Генштаб.

    «У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд «документування»», – йдеться у повідомленні.

    Також на Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.

    Нагадаємо, за повідомлення Генштабу ЗСУ, РФ намагається залучити викладачів військових училищ до війни проти України. Як повідомлялося, депутат Ізюмської міськради Харківської області від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Анатолій Фомічевський показав російським загарбникам незахищену дорогу, якою вони увійшли до міста.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстрілюють мирне населення Ізюма, аби звинуватити ЗСУ