Рада має намір дозволити іноземцям служити у військовому резерві української армії

В Україні сформувано новий підрозділ – Інтернаціональний легіон, куди ввійшли іноземці з різних країн світу

Нині є велика кількість охочих іноземців обороняти кордон України в умовах широкомасштабної війни Росії проти України

Верховна Рада планує на законодавчому рівні планує надати можливість іноземним громадянам укладати контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних сил України. Відповідний законопроєкт 30 березня зареєстровано у Раді, повідомляє «Главком».

У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що нині іноземці можуть приєднуватися до військової служби лише за контрактом. Однак можливості бути резервістом на законодавчому рівні не передбачено.

«З огляду на велику кількість охочих іноземців обороняти кордон України в умовах широкомасштабної війни Росії проти України, а також запиту з боку української армії, існує потреба врегулювати участь іноземців у системі територіальної оборони шляхом внесення змін до Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Закону України «Про основи національного спротиву», – пояснили автори-ініціатори.

Окрім цього, парламентарі мають намір визначити для іноземців менший термін,

на який укладається контракт на службу в Силах територіальної оборони. Наразі контракт за загальним правилом для громадян України укладається від трьох років. Натомість нардепи пропонують передбачити термін контракту один рік для іноземця-резервіста.

Як відомо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.