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    В Україну йдуть сильні снігопади

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    <p>В ряді областей очікується налипання мокрого снігу</p> - В Україну йдуть сильні снігопади

    В ряді областей очікується налипання мокрого снігу

    У Київській області 12 лютого вдень прогнозують значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см)

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов 12 лютого.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, за прогнозами Укргідрометцентру, 12 лютого вночі у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 6-12 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий).

    Зазначається, що у Київській області 12 лютого вдень значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий).

    У Києві до кінця доби 11 лютого пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що вівторок несе в Україну складну погоду.

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