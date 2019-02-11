В Україну йдуть сильні снігопади



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В ряді областей очікується налипання мокрого снігу

У Київській області 12 лютого вдень прогнозують значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов 12 лютого.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, за прогнозами Укргідрометцентру, 12 лютого вночі у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 6-12 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що у Київській області 12 лютого вдень значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві до кінця доби 11 лютого пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що вівторок несе в Україну складну погоду.