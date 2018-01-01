В Україну літатиме ще одна авіакомпанія

Авіакомпанія здійснювати чартерні рейси з Тбілісі в напрямку Росії, України, Білорусі, Ірану та Ізраїлю

Нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines почне здійснювати чартерні рейси з Тбілісі з кінця березня - початку квітня в напрямку Росії, України, Білорусі, Ірану та Ізраїлю. Про це повідомляє «Новини-Грузія». MyWay Airlines заснована завдяки інвестиції, здійсненої китайською компанією Hualing Group. Як зазначається,



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Авіакомпанія здійснювати чартерні рейси з Тбілісі в напрямку Росії, України, Білорусі, Ірану та Ізраїлю

Нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines почне здійснювати чартерні рейси з Тбілісі з кінця березня - початку квітня в напрямку Росії, України, Білорусі, Ірану та Ізраїлю.

Про це повідомляє «Новини-Грузія».

MyWay Airlines заснована завдяки інвестиції, здійсненої китайською компанією Hualing Group.

Як зазначається, авіакомпанія запропонує користувачам привабливі ціни.

У перспективі MyWay Airlines буде розглядати можливість виконання рейсів в напрямку європейських країн і Об'єднаних Арабських Еміратів.

У листопаді 2017 року в Грузію привезли з Китаю два літаки вартістю понад 43,4 мільйони доларів.

«Два Boeing-777, що належать авіакомпанії MyWay Airlines, вже в Тбілісі. Третій очікуємо на початку липня, а четвертий – до кінця року, в грудні», – розповів директор компанії.

8 грудня повідомлялося, що львівський аеропорт зупинив переговори з лоукостом Ryanair.

Нагадаємо, 5 липня аеропорт «Бориспіль» підписав договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

10 липня стало відомо, що лоукостер Ryanair розірвав угоду з Україною.

Керівник львівського аеропорту заявила, що Ryanair може ще повернутися на український ринок.

Згодом Кабміном було ухвалено рішення поновити переговори з Ryanair.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна.

У прес-службі Ryanair заявили, що авіакомпанія поки не планує повертатися до відновлення переговорів щодо України.

Але 13 липня генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив про відновлення переговорів з авіакомпанією Ryanair.