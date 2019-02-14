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    У ДПСУ повідомили, чим закінчився скандал з єпископом Гедеоном

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    <p>Єпископ Гедеон писав у соцмережі, що його &laquo;готують до депортації&raquo;</p> - У ДПСУ повідомили, чим закінчився скандал з єпископом Гедеоном

    Єпископ Гедеон писав у соцмережі, що його «готують до депортації»

    Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що єпископ Гедеон полетів до Франкфурта

    Настоятель незаконно збудованої каплиці Російської православної церкви в Україні, що на вул. Десятинній у Києві, Гедеон, у якого напередодні українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» вилучили закордонний паспорт, вилетів до Франкфурта.

    Про це 14 лютого повідомив у Facebook помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

    «Сьогодні вранці, о 6.30, Юрій Харон (єпископ Гедеон) вилетів зворотним рейсом до Франкфурта. Вилетів самостійно, без примусу», - написав Слободян.

    Раніше в ДПСУ повідомили, що вилучили у Харона український закордонний паспорт, оскільки у нього «є громадянство кількох країн».

    Крім того, як заявили в Держприкордонслужбі, виявилося, що священик «займається антиукраїнською пропагандою та є активним адептом «русского мира».

    Сам Гедеон написав у соцмережі, що його «готують до депортації». 

    Як повідомляв «Главком», отець Гедеон, єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон) через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні».

    Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши  появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

    Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.

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