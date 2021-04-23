В Україну повернулись рибалки, яких вчора у Чорному морі схопила ФСБ

Окупанти змусили рибалок сплатити штраф, після чого відпустили

Українські моряки, яких схопили силовики ФСБ в Чорному морі за звинуваченням у «незаконному видобутку риби», повернулися в порт «Очаков» Миколаївської області. Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише видання «Крим.Реалії».

«Зазначу, що саме затримання, наскільки нам відомо, відбулося далеко від узбережжя – це понад 50 морських миль від порту «Очаків». Самі ж рибалки мали законні підстави на вихід у море, вони мали порт прописки, усі дозвільні документи на вихід у море, документи на вилов риби в Чорному морі», – зазначив Демченко.

Речник прикордонників назвав ці дії окупантів у Чорному морі черговим порушенням норм міжнародного морського права і перешкоджанням промисловій діяльності в морі.

Як пояснили самі рибалки, їх доправили у кримський порт «Чорноморське», склали матеріали, фактично змусили сплатити штраф, після чого відпустили.

Нагадаємо, що рибалок Росія затримала у ніч з 19 на 20 квітня. Вже 21 квітня Чорноморський світовий «суд» Криму визнав капітана судна 1987 року народження винним у скоєнні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тисяч рублів ( 94450,57 грн - ред.) з конфіскацією знарядь вчинення.

Раніше російські окупанти тимчасово обмежили польоти над Кримом та Чорним морем. У частині зон обмеження будуть введені з 27 квітня до 1 травня. Згідно з повідомленнями за 19 квітня, обмеження вводяться з 20 по 24 квітня.