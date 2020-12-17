В Україну повертаються морози

У Києві 18 грудня буде без опадів, температура повітря підніматиметься до +1+3 градусів.

Короткочасне похолодання прийде у середині наступного тижня

В Україні антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.

Згідно з даними синоптиків Gismeteo, найнижча температура очікується в східному регіоні. Там стовпчики термометрів у нічний час можуть опускатися до -15 градусів і на Півночі теж приморозить.

На Заході, в Центрі та Півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.

Наприкінці грудня в країну знову прийде атмосферний фронт з потеплінням та опадами.

Що стосується найближчої перспективи, то наразі високий чи підвищений атмосферний тиск охопив більшість країн Європи.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 18 грудня, опадів на континенті буде мало.

«В Україні очікуються періодичні тумани з погіршенням видимості до 200-500 метрів. Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині та на Заході України буде тепліше, +2+6 градусів», ─ повідомляє синоптик.

За її словами, найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Максимальна температура повітря не перевищить там 0-3 градусів морозу, де підморозить - зміцніє ожеледиця, обережно!

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси.

На Миколая погода в Україні суттєво не зміниться, а після 23 грудня побільшає опадів.