В Україну прибув новий посол Болгарії



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Посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев вручив копії вірчих грамот Фото: twitter.com/VasylBodnar

«Разом працюватимемо над зміцненням двосторонньої співпраці між Україною та Болгарією», - зазначив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар

До України прибув новий посол Болгарії Костадін Коджабашев.

Про це 19 березня у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Новий посол Республіки Болгарія в Україні пан Костадін Коджабашев вручив сьогодні копії вірчих грамот. Разом працюватимемо над зміцненням двосторонньої співпраці між Україною та Болгарією», - повідомив Боднар.

Новий Посол Республіки Болгарія в Україні пан Костадін Коджабашев (Kostadin Kodzhabashev) вручив сьогодні копії вірчих грамот.

Разом працюватимемо над зміцненням двосторонньої співпраці між Україною та Болгарією pic.twitter.com/lXobcxu1Vf — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 19 марта 2019 г.

Раніше повідомлялося, що новий посол Польщі в України Бартош Ціхоцький прибув до України. Ціхоцький замінив Яна Пєкла, який закінчив свою дворічну місію наприкінці січня.

До слова, канцелярія президента Польщі не запросила президента РФ Володимира Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.