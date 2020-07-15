В Україну заборонили ввозити залізничні вагони, які належали Росії: постанова уряду



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Передбачається заборона на імпорт в Україну російських вагонів, що були у вжитку

Уряд посилив заборону на ввезення російських залізничних вагонів, які вже використовувалися

Кабмін схвалив проєкт постанови, якою встановлюється заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

«Сьогодні, 15 липня, на своєму засіданні уряд схвалив проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1147», яким встановлюється заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, або вони були приписані до залізничної адміністрації РФ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр інфраструктури, постанова Кабміну №1147 від 30 грудня 2015 року вже запровадила заборону на ввезення в України залізничних вагонів, що походять з Російської Федерації. Проте, з листопада минулого року юридичними особами – резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація, при цьому попереднім власником 608 з цих вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року.

«Щоб такі рухомі склади теж підпадали під дію заборони, ми внесли відповідні зміни в постанову, яку сьогодні і підтримав уряд», - пояснив Криклій.