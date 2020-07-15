Уряд призначив сімох заступників міністрів
Уряд схвалив низку кадрових рішень
Також Кабмін ухвалив рішення про декілька звільнень
Сьогодні Кабінет Міністрів призначив сімох заступників міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Зокрема, уряд призначив:
- Боруховського Богдана Валентиновича – першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Карандєєва Ростислава Володимировича – першим заступником міністра культури та інформаційної політики України.
- Зоріна Олександра Олексійовича – заступником міністра енергетики України.
- Немчинова Максима Олександровича – заступником міністра енергетики України.
- Бідного Матвія Вікторовича – заступником міністра молоді та спорту України.
- Вітренка Андрія Олександровича – заступником міністра освіти та науки України.
- Гарбарука Ігоря Миколайовича – заступником міністра освіти та науки України.
- Банькова Олександра Сергійовича – державним секретарем Міністерства закордонних справ України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
- Кузьовича Василя Степановича – головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
- Болоховця Юрія Віталійовича – заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
- Маковського Дмитра Васильовича – першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Також Кабмін ухвалив рішення про декілька звільнень:
- Біденка Артема Ігоровича – з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України (за власним бажанням).
- Маковського Дмитра Васильовича – з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України (у зв'язку з переходом на іншу роботу).
- Сєкунова Сергія Володимировича – з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
- Опаленика Петра Івановича – з посади заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
- Ігнатовського Сергія Юрійовича – з посади заступника голови Фонду державного майна України (за власним бажанням, 20 липня 2020 року).
Нагадаємо, що сьогодні Кабмін призначив Кузьовича головою Держлісагентства. Уряд уклав з Кузьовичем контракт про проходження ним державної служби на період дії карантину.
Також на час дії карантину уряд звільнив від плати орендарів держмайна.