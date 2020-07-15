Уряд призначив сімох заступників міністрів



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Уряд схвалив низку кадрових рішень

Також Кабмін ухвалив рішення про декілька звільнень

Сьогодні Кабінет Міністрів призначив сімох заступників міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, уряд призначив:

Боруховського Богдана Валентиновича – першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Карандєєва Ростислава Володимировича – першим заступником міністра культури та інформаційної політики України.

Зоріна Олександра Олексійовича – заступником міністра енергетики України.

Немчинова Максима Олександровича – заступником міністра енергетики України.

Бідного Матвія Вікторовича – заступником міністра молоді та спорту України.

Вітренка Андрія Олександровича – заступником міністра освіти та науки України.

Гарбарука Ігоря Миколайовича – заступником міністра освіти та науки України.

Банькова Олександра Сергійовича – державним секретарем Міністерства закордонних справ України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Кузьовича Василя Степановича – головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Болоховця Юрія Віталійовича – заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Маковського Дмитра Васильовича – першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Також Кабмін ухвалив рішення про декілька звільнень:

Біденка Артема Ігоровича – з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України (за власним бажанням).

Маковського Дмитра Васильовича – з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України (у зв'язку з переходом на іншу роботу).

Сєкунова Сергія Володимировича – з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Опаленика Петра Івановича – з посади заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Ігнатовського Сергія Юрійовича – з посади заступника голови Фонду державного майна України (за власним бажанням, 20 липня 2020 року).

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін призначив Кузьовича головою Держлісагентства. Уряд уклав з Кузьовичем контракт про проходження ним державної служби на період дії карантину.

Також на час дії карантину уряд звільнив від плати орендарів держмайна.